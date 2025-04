“Transcend Journey”, l’installazione di KIA alla Milano Design Week

MILANO (ITALPRESS) – Kia Corporation ha esposto, in occasione della Design Week di Milano, un’installazione esclusiva per evidenziare le visioni dei designer coinvolti nello sviluppo dei nuovi rivoluzionari veicoli PBV (Platform Beyond Vehicle) e degli EV del brand. Intitolata ‘Transcend Journey‘, al fine di analizzare l’evoluzione del concetto di mobilità, mette in risalto come i veicoli di Kia rompano i confini tra esperienze urbane e avventure nella natura.

Il tema sotteso riflette la visione dei designer Kia di un viaggio, in cui i veicoli del brand consentono agli utenti di passare senza difficoltà da un ambiente ad un altro. Con l’espressione “Transcend Journey“, il concept è stato illustrato con una scultura dalle linee in torsione nata su ispirazione della filosofia di design “Opposites United” di Kia, a simboleggiare l’unione armoniosa di idee opposte. La mostra ha presentato più veicoli Kia divisi in due aree principali per mettere in evidenza la mobilità sia in contesti urbani che in ambienti naturali.

Tra questi Kia PV5 Passenger, progettato per un utilizzo sia in aree cittadine che in ambienti outdoor. Kia Concept EV2, pensato per reintrodurre elementi naturali in paesaggi urbani e Kia PV5 WKNDR, destinato a migliorare l’esperienza outdoor. La mostra è stata organizzata in due sezioni principali, proprio per rimarcare come questi veicoli siano in grado di colmare il divario tra attività prettamente urbane e attività svolte in un contesto all’aria aperta.

La sezione con il Concept EV2 presenta l’immagine di un rilassante picnic in un parco cittadino, con articoli accuratamente selezionati in una piacevole tinta blu che caratterizza anche le linee esterne del Concept EV2. Questa ambientazione suggerisce un’atmosfera rilassante, in perfetta linea con l’estetica moderna del veicolo.

Nella sezione denominata PV5 Zone, PV5 e PV5 WKNDR sono stati abbinati ad elementi decorativi, mentre l’area PV5 WKNDR ispirata alla natura ripropone un camping, circondato da piante, attrezzature da campeggio e uno stand pop-up caffè, ricreando un’atmosfera di vita all’aria aperta accogliente e coinvolgente. PV5 e PV5 WKNDR mettono in risalto come gli stili di vita urbani e outdoor possano essere vissuti contemporaneamente attraverso un’unica piattaforma.

Il passaggio dalla praticità quotidiana e funzionale di PV5 allo spirito avventuroso e ispirato alla natura di PV5 WKNDR illustra l’intera rosa di possibilità, rappresentando la più profonda essenza dei PBV. Attraversando le diverse aree si viene catapultati in un ambiente sereno ed immersivo che stimola il relax e, allo stesso tempo, evidenzia le grandi caratteristiche di versatilità di PV5 in qualsiasi ambiente si trovi, che sia in città, in mezzo alla natura o in qualsiasi altro luogo.

– Foto Ufficio stampa KIA Italia –

(ITALPRESS).