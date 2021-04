Transizione 4.0: incontro online promosso da 24Ore Business School e Porsche Consulting

Un’analisi effettuata da Porsche Consulting, realtà leader nelle grandi trasformazioni aziendali, innovazione e industria 4.0, racconta come l’Italia sia ancora lontana dagli obiettivi di investimento in ricerca e sviluppo che, solo nel 2020, sarebbero dovuti arrivare in media al 3% del Pil, attestandosi invece a meno della metà di quell’obiettivo.

Un dato in controtendenza è però quello che vede il nostro paese all’ottavo posto tra i Paesi più industrializzati per risultati, con le nostre aziende, anche le più piccole, che competono ormai in un mercato molto più globale e complesso.

Il Piano Nazionale Transizione 4.0, che prevede un investimento di circa 24 miliardi di euro, rappresenta l’occasione non solo per ripartire, ma anche per ripensare integralmente la propria visione strategica grazie a progetti legati alla Digital Transformation che, sempre secondo l’analisi dei dati, potranno ricevere agevolazioni fino al 50%. Alla base di un vero processo di digitalizzazione dev’esserci però la consapevolezza di dove si vuole arrivare, mettendo a fuoco le proprie risorse ed obiettivi, evitando in questo modo di disperdere le energie su troppi fattori.

Si inserisce in questo contesto la partnership tra Porsche Consulting e 24ORE Business School, scuola di alta formazione che offre corsi e master sulle principali Industry e sempre in prima linea nello studio dell’attualità, che hanno deciso di mettere a fattor comune le proprie competenze per essere un punto di riferimento in quest’ambito così importante e strategico. Fulcro della collaborazione è l’Executive Master Digital Transformation e Nuovi Modelli di Business, corso ideato per tutti coloro che vogliono consolidare le principali competenze digitali, ormai fondamentali nel mercato del lavoro e acquisire una visione sistemica per mettere in pratica l’innovazione digital, gestendola in tutti i suoi aspetti: economici, tecnologici, organizzativi e culturali.

La trasformazione digitale non è dotarsi di tecnologie, ma è cambiare profondamente e completamente il modo di lavorare mettendo il valore dell’essere umano al centro, ragion per cui grande rilevanza all’interno del Master è data a project work e a testimonianze dirette di realtà che eccellono nei settori della tecnologia e dell’innovazione come Siemens o Comau.

“La sfida della competizione internazionale passa sempre di più dalla capacità delle imprese di trasformarsi digitalmente. Anche in Italia però, una percentuale importante di questi progetti è oggi destinata a fallire.” dichiara Domenico Gullì, CEO Itwill e Coordinatore Scientifico dell’Executive Master Digital Transformation e Nuovi Modelli di Business. “Il mindset digitale non ha ancora permeato le aziende e la cultura delle persone. È per questo che, come 24ORE Business School, ci impegniamo a diffondere la cultura del digitale contribuendo a far crescere le risorse che guideranno l’innovazione e il cambiamento. Grazie alla partnership con una realtà d’eccellenza come Porsche Consulting e attraverso un network di imprese e professionisti, sensibilizziamo i partecipanti su come tecnologia e digitale possano diventare i driver di trasformazione strategica delle imprese e dei modelli di business, con l’obiettivo di riportare l’utente al centro”.

Un utile momento per una discussione approfondita su queste tematiche è l’open lesson “Piano Nazionale Transizione 4.0: Strategie di Business per un Futuro in Forte Accelerazione digitale”, incontro organizzato da 24ORE Business School e Porsche Consulting e moderato dal giornalista Pierangelo Soldavini, che vedrà la partecipazione di Giovanni Notarnicola, Associate Partner Porsche Consulting. Sarà l’occasione per parlare di argomenti di forte interesse come il concetto di Smart Factory, gli investimenti previsti per innovazione, design e formazione 4.0, o il binomio tra digitalizzazione e capacità analitica e di pensiero proprio dell’uomo.

L’appuntamento è per mercoledì 14 aprile, dalle ore 12, in live streaming sul sito di 24ORE Business School, al quale sarà possibile accedere gratuitamente dopo aver effettuato la registrazione. “In un mondo industriale in cui cresce sempre di più il livello di digitalizzazione, il differenziale competitivo fondato sulla qualità e sull’estro è destinato ad indebolirsi” afferma Giovanni Notarnicola, Associate Partner Porsche Consulting. “Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 è il primo mattone su cui si fonda il Recovery Fund italiano, un’opportunità da cogliere per realizzare una profonda trasformazione digitale che permei a livello strategico, superando l’orizzonte di breve termine dato dal mero svecchiamento degli asset. Grazie a questa nuova ondata di incentivi europei il sistema industriale nazionale può recuperare competitività in termini di produttività e contribuzione al valore aggiunto.”

Qui il link per partecipare all’Open Lesson.