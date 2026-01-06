Transizione 5.0, fonti del Governo: Risorse disponibili a quota 2,75 miliardi

Le risorse oggi disponibili per Transizione 5.0 sono pari a 2,750 miliardi (2,5 miliardi ad esito della rimodulazione Pnrr, oltre a 250 milioni aggiunti a fine anno con il decreto Transizione 5.0, che attende il via libera del Parlamento). Cui si aggiungono gli 1,3 miliardi previsti dalla legge di bilancio attualmente destinati a Transizione 4.0. Lo chiariscono fonti del ministero delle Imprese e del Made in Italy, precisando che queste risorse coprono sicuramente tutti gli investimenti conclusi (che ammontano a circa 1,359 miliardi di euro) e certamente larga parte di quelli per i quali ad oggi sono stati versati gli acconti. L’ultima data utile per comunicare il completamento dei progetti è comunque fissata per il 28 febbraio e solo a quel punto sarà possibile avere il quadro definitivo di eventuali risorse mancanti.