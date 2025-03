Transizione energetica, Graded e Janus al Key di Rimini

Innovazione e sostenibilità: Graded, società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, e Janus, la nuova startup del gruppo dedicata alla creazione di soluzioni software all’avanguardia per il mondo dell’energia, hanno partecipato al KEY – The Energy Transition Expo di Rimini. Si tratta del più importante evento europeo dedicato alle tecnologie, ai servizi, alle soluzioni integrate per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili in Italia e nel bacino del Mediterraneo. Una tre gironi caratterizzata da workshop e convegni, un’importante opportunità di formazione e apprendimento sui temi eolico, solare, idrogeno, parchi off-shore, accumuli di grande taglia e di lunga durata, efficientamento in ambito edilizio e industriale, mobilità elettrica, infrastrutture di ricarica, sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e agrovoltaico.

Hanno preso parte all’evento per Graded il responsabile dell’Area Ricerca e Sviluppo, Claudio Miranda, e l’ingegnere Maria Teresa Russo; per Janus il Ceo Gennaro Ardolino con il project manager Ettore Amato.