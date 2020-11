Transizione energetica, sfida per startup: domande entro il 30 novembre

C’è tempo fino al prossimo 30 novembre per partecipare al bando Enel “ReShape: a global call for the energy transition” che punta a selezionare progetti di innovazione capaci di promuovere la transizione energetica e un progresso sostenibile.

L’obiettivo della call, lanciata sulla piattaforma Enel Open Innovability, è quello di individuare soluzioni che, oltre ad avere un impatto positivo sulla sfera ambientale, contribuiscano alla diffusione dell’uguaglianza sociale ed economica, garantiscano un maggiore accesso alla tecnologia e supportino l’attività locale.

Il bando, rivolto a start-up, scale-up e PMI, propone sette sfide, pensate per coprire tutte le linee di business del Gruppo, dalla Power Generation ai prodotti e servizi a valore aggiunto:

Le proposte che saranno considerate come le più interessanti avranno la possibilità di negoziare un accordo di collaborazione con la società e/o la Business Line di riferimento del Gruppo Enel.