Transizione sostenibile ed elezioni europee, forum nazionale di Piccola industria nel Museo di Pietrarsa

Il Forum nazionale della Piccola Industria di Confindustria si svolge quest’anno a Napoli (presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Portici) domani, venerdì 10, e sabato 11 maggio. L’incontro ha per tema “La via europea alla sostenibilità: Pmi fra opportunità e incognite” e costituirà, si legge in una nota, “un momento di confronto sull’importanza dei temi legati alla transizione sostenibile e alle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo”.

L’evento vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti istituzionali e della business community nazionale ed internazionale fra i quali il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente nazionale di PI Confindustria Giovanni Baroni e il vicepresidente Pasquale Lampugnale, il presidente di Unione industriali Napoli Costanzo Jannotti Pecci e i vertici e rappresentanti di Trenitalia, Enel , Bayer, Intesa Sanpaolo, Mapei, Hitachi e altri.

Il programma