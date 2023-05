Transizione verde, a Napoli le proposte di Merita su energia, acqua e servizi ambientali

Dalla sostenibilità alla bioeconomia circolare, passando per il ruolo dell’energia e dei servizi idrici nella transizione verde, fino ad arrivare al ciclo dei rifiuti. Sono i capisaldi del Position paper a cura di Amedeo Lepore e Mario Rosario Mazzola, presentato sabato a Napoli alle Gallerie d’Italia di via Toledo, nell’ambito dell’iniziativa “Le giornate di Merita”, promosse dall’omonima Fondazione presieduta da Claudio De Vincenti, in partnership con Cassa depositi e prestiti ed in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

A condurre il panel, dal titolo “La transizione verde: energia, acqua e servizi ambientali”, Alfonso Ruffo, direttore editoriale di Economy e direttore responsabile del quotidiano online ildenaro.it.

Dopo l’introduzione del paper da parte di Amedeo Lepore, docente dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e socio fondatore di Merita, si sono susseguiti gli interventi di Monica de Virgiliis, presidente Snam; Lapo Pistelli, responsabile relazioni internazionali Eni; Marco Zigon, presidente Matching Energies Foundation; Pier Lorenzo Dell’Orco, Ad Italgas Reti; Giordano Colarullo, direttore generale Utilitalia.

Lepore: Non solo Pnrr, per economia verde servono Fondo coesione e riforme

“L’obiettivo è quello di produrre di più con meno risorse, avendo un oculatezza dei processi produttivi ma anche introducendo un uso esteso delle tecnologie che consentono di ottimizzare il processo stesso”, ha esordito Lepore parlando dell’economia verde. “Nel Pnrr – ha proseguito – abbiamo ben 59 miliardi dedicati a questo settore, quelli della transizione verde, ma vi è anche il Fondo di sviluppo e coesione 2021/2027, che serve a completare gli obiettivi del Pnrr e che dà largo spazio all’economia circolare”. Di qui un riferimento alle riforme. “Non sono secondarie – ha precisato Lepore -, in particolare quelle che rafforzano la capacità amministrativa e che consentono di superare ostacoli nelle procedure,

nelle realizzazioni e soprattutto nelle autorizzazioni”. “Ci troviamo di fronte a una nuova questione energetica, che ha come obiettivo la decarbonizzazione, che non è un obiettivo semplice e nel Paper di Merita vi sono una serie di proposte articolate che consentono di

individuare gli ambiti nei quali noi suggeriamo un rafforzamento di queste politiche”. Il professor Lepore ha poi evidenziato come “i biocarburanti secondo l’agenzia internazionale dell’energia” forniscano “una soluzione a bassa emissione di carbonio, che può essere implementata nei prossimi anni e per questa ragione è necessario produrre un’iniziativa che consenta gradualità nel processo di transizione ma anche obiettivi certi da perseguire”. Inoltre, un riferimento alla figura di Umberto Minopoli, “che ci ha lasciato nei giorni scorsi e che è stato un alfiere della modernizzazione del Paese” e che “è stato anche quello che con coerenza ha sostenuto idee su cui dovremo discutere oggi rispetto al nucleare pulito”. Infine, un riferimento al Sud del Paese e alla crisi idrica. Sul primo punto, Lepore ha sottolineato come “il mezzogiorno è una grande opportunità, sia per le sue caratteristiche ambientali che per i vuoti produttivi, la disponibilità di impianti e aree dismesse, per la collocazione centrale nell’ambito non solo del Mediterraneo ma anche in considerazione dell’incrocio delle connessioni tra Europa, Africa e Oriente”. Sul secondo punto, invece, il docente della Vanvitelli ha rimarcato “l’importanza non solo dell’approvvigionamento idrico per usi civili irrigui e industriali ma anche la necessità di fare fronte alle carenze che soprattutto nel Mezzogiorno si manifestano nel servizio attraverso perdite nelle reti di distribuzione ed altre forme non adeguate di utilizzo delle infrastrutture”.