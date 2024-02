Transizioni

Il Mondo non si è fermato mai un momento non è solo la strofa di una canzone italiana di mezzo secolo fa, conosciuta, apprezzata e canticchiata un pò dovunque sul pianeta. Se si interpetra la stessa come il ribadire della continua successione dei fatti che la animano, si deve prendere atto che il secolo in corso è iniziato con un deciso exploit di tale attività. Appare quindi opportuno mettere ordine nel novero della stessa. Volendo con ciò tentare un distinguo tra ciò che è veramente nuovo e quanto è una edizione rivista e corretta di qualcosa di già esistente. Con la scelta di prendere in considerazione quanto più attiene al mondo della produzione, merita ancora l’attenzione generale la stampa tridimensionale, cioè la riproduzione concreta, anche in dimensioni diverse dall’ originale, con l’impiego di materiali resistenti, quindi decisamente versatili. L’ evoluzione di questa scoperta è tutt’altro che conclusa, pur essendo entrata nell’ uso quotidiano, soprattutto quello industriale. Sono diversi altri i vantaggi che provengono della messa a punto di alcune tecnologie rimaste a lungo in sperimentazione. È sufficiente pensare alla riconversione di alcune tecniche di perforazione e quindi di estrazione del petrolio come il fracking, Lo stesso ha permesso agli Usa di raggiungere l’ auto sufficienza per quanto è riferibile a quel tipo di idrocarburo. Questa tecnologia cominciò a essere sperimentata circa venti anni fa e per un lasso di tempo tenuta in sospeso perché, secondo una parte degli interessati, avrebbe potuto apportare danni consistenti all’ambiente. Già questi due esempi possono dare un’idea abbastanza vicina alla realtà dei grandi passi che la ricerca ha fatto compiere all’ umanità. La velocità della ricerca in generale che, come quelle appena descritte, mette in ombra innovazioni introdotte solo qualche hanno prima, certamente non si ferma. Messi in opera i primi risultati, chi ne è artefice e chi si avvicina a essi folgorato come San Paolo, questa volta in veste laica, sulla Via del Progresso Scientifico, continua a avanzare. Solo perchè indotto dall’ ultimo paragone, vale la pena ricordare che, in Italia, a presiedere la commissione per il corretto prosieguo degli studi e quindi sull’ impiego dell’ Intelligenza Artificiale è stato nominato un sacerdote, Don Benanti. Arrivando così a grandi passi all’ attualità, oltre alla appena citata ricerca sulla AI, sono diverse altre le scoperte che, avendo completato una forma di stand by durato alcune decine di anni, da qualche tempo sono tornate a essere riviste, corrette e sperimentate molte idee che hanno visto la luce del sole, è proprio il caso di esprimersi così, nella seconda metá del secolo scorso. Sono esse le nuove missioni nello spazio, diverse non poco da quelle che le hanno precedute, non solo per le finalità. La prima considerazione che esse inducono a fare è che i competitors sono aumentati di numero e tra essi sono presenti anche operatori privati. Si é così avviato un filone definibile, con buona proprietà di linguaggio, commerciale e alcune missioni sono già state portate a termine con successo. L’ altra “transizione” epocale è senza dubbio quella energetica, che viene da vicino o quasi, ma si allungherà per un lasso di tempo lungo non si sa ancora quanto. Esposta alla riunione settimanale della Coldiretti del villaggio, è riassumibile così. L ‘unica affermazione inequivocabile è che, il più presto possibile, debba essere fortemente e drasticamente ridotto l’ utilizzo di combustibili fossili. Al loro posto dovranno essere utilizzati prodotti puliti e non inquinanti, quindi diversi, che attualmente sono in sperimentazione. Solo per citarne alcuni, i raggi del sole, le raffiche di vento, il carburante ottenibile dall’agricoltura e l’idrogeno. Attualmente non è ancora definito quale di essi fornirà la maggior quantità di energia del futuro prossimo. Tale aggettivo deve essere considerato un invito rivolto agli addetti ai lavori. Il rischio di arrivare a una soluzione accettabile ma fuori tempo utile è concreto e assolutamente da evitare che succeda. Si è già verificato molte volte che mentre i medici (gli scienziati) studiano, il paziente (il pianeta) arriva alla fine. Anche questa eventualità è necessario che venga scongiurata. Non è certo auspicabile che le generazioni che verranno siano costrette a fare fronte a eredità certamente non gradite.