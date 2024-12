Trasferimenti idrici Campania-Puglia, si insedia il tavolo istituzionale: via ai ristori

Nella giornata di ieri, 5 dicembre, nella sede di Caserta dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, si è tenuta la riunione di insediamento del Tavolo Istituzionale Permanente istituito dall’Accordo di Programma che regola i trasferimenti idrici Campania-Puglia. Hanno partecipato alla riunione il Vice Presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, l’Assessore alle Risorse Idriche della Regione Puglia, Donato Pentassuglia (in videocollegamento), il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale, Vera Corbelli.

Con questa prima riunione, Il Tavolo istituzionale ha approvato come primo atto il “Regolamento di funzionamento” per la sua piena operatività. Di seguito ha valutato lo stato di attuazione degli accordi per la nuova regolamentazione dei trasferimenti idrici Campania/Puglia previsti dall’Accordo e la quantificazione del ristoro ambientale alla Campania per il periodo 2020-2023, approvando quanto predisposto dal Tavolo Tecnico nelle riunioni delle scorse settimane.

A seguito di tali atti diventano definitivamente operativi i ristori previsti in favore della Regione Campania , (da questa destinati principalmente a finanziare attività del gestore Alto Calore) a fronte del trasferimento delle risorse idriche in Puglia.

Il Tavolo ha confermato la necessità di proseguire con le attività previste dall’Accordo, al fine di dare piena attuazione allo stesso, quale esempio e modello di governance delle risorsa idrica condivisa e sinergica, e di assicurare l’approvvigionamento idrico, in un quadro di sostenibilità e corretto utilizzo della risorsa, aspetto particolarmente significativo specie in un momento di ridotta disponibilità come quello attuale.