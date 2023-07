Trasferimento dell’Archivio storico dell’Enel, Borrelli chiede l’accesso agli atti

“Non avendo ricevuto nessun chiarimento alle precedenti missive, relative al trasferimento dell’Archivio Storico Enel dalla sede attuale di Mostra D’Oltremare…in aperta campagna e in outsourcing, in violazione all’art. 6 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio…si richiede alle istituzioni suindicate… di avere accesso immediato a tutta la documentazione, corrispondenza, atti e prospetti economici riguardanti il progetto di trasferimento dell’Archivio Enel”. E’ quanto si legge nella lettera inviata da Francesco Emilio Borrelli, deputato per Alleanza Verdi e Sinistra, ai vertici dell’Enel e al ministro della Cultura. Qui il link alla lettera.