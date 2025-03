Trasformare i beni confiscati ai clan in villaggi sportivi gratuiti: si parte da Trentola Ducenta

Trasformare, per la prima volta in Italia, un bene confiscato alla criminalità in una vero e proprio villaggio sportivo, diventando un modello nazionale di integrazione e un motore di rigenerazione urbana per l’intero territorio, e dando la possibilità a tutte le famiglie di praticare sport gratuitamente.

Il progetto Campo Lib-hero – promosso dal Centro Jambo (Trentola Ducenta, Caserta), il più grande bene confiscato in Campania, di proprietà della società Cis Meridionale gestita dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, sotto l’egida del Ministero dell’Interno – sarà presentato negli spazi di Fiera Milano Rho domani, sabato 8 marzo, durante Racquet Trend Expo, il primo format in Europa interamente dedicato a tutti i principali sport di racchetta.

Nel corso del focus “The Social Impact”, in programma nell’Area Forum alle ore 12.30, prevista la firma del protocollo di intesa tra Luigi Moscato, amministratore unico di Centro Jambo e Cis Meridionale, e Luigi Spera, direttore generale di Racquet Trend, alla presenza di tante campionesse dello sport – come Roberta Vinci, una delle migliori tenniste italiane di sempre, Angela Procida, bronzo paralimpico a Parigi 2024, e Barbara Rossi, direttrice sportiva Roma Volley femminile – in occasione della Giornata internazionale della Donna.

A Racquet Trend Expo – con la partecipazione del Ministero del Turismo e dell’Agenzia nazionale del Turismo – interverranno tra gli altri: Ivana Jelinic, amministratore delegato dell’ENIT; Giovanni Malagò, presidente del Coni; Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano Paralimpico; Martina Riva, assessore allo Sport, turismo e politiche giovanili del Comune di Milano; Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana Tennis e Padel (FITP); Renato Di Napoli, presidente della Federazione italiana Tennistavolo (FITET); il presidente della Federazione Tennis e Padel USA; il presidente della Federazione Tennis e Padel ASIA; atleti e aziende provenienti da oltre 20 Paesi.