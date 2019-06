Trasformazione digitale delle Pmi: giovedì 27 al Suor Orsola Benincasa il Technology Forum Campania 2019

The European House – Ambrosetti, in collaborazione con Regione Campania, nel 2017 ha avviato l’iniziativa Technology Forum Campania, una piattaforma di discussione e confronto tra gli stakeholder pubblici e privati, nata con la missione di “contribuire alla creazione e all’accelerazione dello sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca campano”.

La seconda fase del percorso di lavoro ha avuto come momento pubblico il Forum che si è tenuto a Napoli lo scorso 22 giugno 2018. La terza edizione del Technology Forum Campania sarà l’occasione per tracciare, insieme ai rappresentanti della business community e delle Istituzioni e ad importanti testimonianze nazionali e internazionali, un nuovo bilancio dei risultati raggiunti nel nuovo ciclo di lavoro regionale, approfondendo i progetti e le iniziative programmate e ascoltando le prospettive delle imprese e del mondo economico e sociale. Tre i temi al centro del Forum: la trasformazione digitale delle imprese campane e della Pa, le piattaforme tecnologiche e di ricerca per il settore delle Scienze della Vita, il paradigma dell’Open Innovation.

Tra i relatori confermati segnaliamo: Roberto Ascione (Ceo, Healthware International); Andrea Ballabio (scientific director, Tigem); Attilio Bianchi (direttore generale, Istituto Nazionale Tumori – Irccs Fondazione Pascale); Antonio Caraviello (Ceo, Sophia High Tech); Stefano Casaleggi (direttore generale, Area Science Park); Lucio D’Alessandro (rettore, Università Suor Orsola Benincasa); Lorena Dellagiovanna (country manager Italy, Hitachi Europe); Valerio De Molli (managing partner & Ceo, The European House – Ambrosetti); Valeria Fascione (assessore alle Startup, Innovazione e Internazionalizzazione, Regione Campania); Mauro Ferrari (presidente designato dello European Research Council; advisor scientifico del Technology Forum Campania 2019); Javier Mateo García (Deputy director of Entrepreneurship, Valencia Activa e Vit Emprende); Salvatore Longobardi (Senior medical director, Global medical affairs fertility, Merck Kgaa); Paolo Netti (center director, Center for Advanced Biomaterials for Healthcare@CRIB Napoli); Luigi Nicolais (presidente, Campania Digital Innovation HUB); Gianluca Postiglione (direttore generale, So.Re.Sa.); Ferruccio Resta (rettore, Politecnico di Milano); Riccardo Sabatini (Ceo, Orionis Biosciences); Fabio Tentori (head of Innovation Hubs and Startup Initiatives, Enel). Sono attese altre importanti conferme di relatori nazionali e internazionali.

