Trasformazione digitale, Europa in ritardo

Un rapido sguardo ai numeri della trasformazione digitale ci porta, per ora, alla conclusione che l’Europa è in ritardo. I numeri parlano da soli.

A proposito di aziende tech comms. Sono aziende di telecomunicazioni, che continuano i loro sforzi per passare dall’essere “solo una telco” al coinvolgimento del cliente e allo sviluppo dei servizi attraverso la trasformazione digitale delle loro operazioni.

About tech comms companies. They are telecom-heritage companies, which continue their efforts, through the digital transformation of their operations, to pivot from being ‘just a telco,’ to customer engagement, and services development processes.

C’è da intervenire sulla cultura per trasformare il modus operandi dell’azienda, affinché la trasformazione digitale possa combaciare con l’impresa trasformativa.

Oggi i giganti digitali dettano le condizioni della trasformazione digitale. La maggior parte delle aziende vivrà come vassalli (nel migliore dei casi) e valvassori nei loro feudi, e le persone come cittadini e consumatori non saranno altro che valvassini o, peggio, schiavi degli altri.

A quick look at the numbers of digital transformation leads us, for now, to the conclusion that Europe is lagging behind. The numbers speak for themselves.

The culture needs to be changed to transform the company’s modus operandi, so that digital transformation can match the transformative enterprise.

Today, digital giants dictate the conditions of digital transformation. Most companies will live as vassals (at best) and vavasours in their fiefdoms, and people as citizens and consumers will be no more than vavasour’s vassals or, even worse, enslaved people.

