Traspo Day, la fiera del trasporto e della logistica torna all’A1Expò di San Marco Evangelista

Tutto pronto al Polo Fieristico A1Expò di Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista (Caserta Sud) per la VI edizione di Traspo Day, la fiera del trasporto e della logistica che riunisce i principali attori del comparto per una straordinaria occasione di sintesi, vetrina, relazioni e contatti.

Traspo Day racconta da oltre un decennio l’evoluzione del trasporto nei suoi molteplici aspetti che include le novità procedurali, legislative e digitali, con una particolare attenzione ai software ed alle nuove macchine industriali e commerciali.

Un appuntamento di fondamentale importanza per tante ragioni e tra queste c’è sicuramente la connotazione geografica dell’evento che è l’unico per le caratteristiche che lo contraddistinguono che si svolge al Sud-Italia.

“Oltre a rappresentare una straordinaria offerta espositiva – afferma Antimo Caturano, presidente del Polo Fieristico – Traspo Day è molto di più. La manifestazione rappresenta infatti l’occasione propizia per riunire i protagonisti della catena di distribuzione per un confronto serio e discutere con gli operatori che quotidianamente devono misurarsi con le novità del settore. Novità che non sempre portano migliorie al comparto ma purtroppo, spesso e volentieri costituiscono ostacoli e perdite di tempo che faremo volentieri a meno”.

L’evento è accompagnato da un cartello convegnistico che si adatta alle contemporanee esigenze sia del settore che del territorio. Il programma convegnistico sarà inaugurato venerdì (ore 11) con l’incontro dedicato alla “nuova era digitale della catena logistica”, in cui si parlerà di modernizzazione ed emancipazione imprenditoriale. Ma si tratterà anche di transizione ecologica e digitale e delle opportunità che emergono sul territorio, su cui si farà il punto della situazione in un convegno di sabato 25 marzo (ore 10), alla presenza dei deputati Gimmi Cangiano (commissione Trasporti) e Gianpiero Zinzi (Commissione Ambiente) della Camera. Si parlerà inoltre delle prospettive della rotta intermodale del Mediterraneo e della piattaforma logistica che è in programma nell’area di Maddaloni. Parteciperanno al dibattito il presidente dell’Autorità di sistema portuale Andrea Annunziata, Maurizio Longo (segretario nazionale Trasportounito) e Augusto Forges Davanzati (presidente Confetra Campania). Le iniziative del territorio saranno illustrate invece dal sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo e dal consigliere comunale di Maddaloni con delega alla Logistica Bruno Cortese. Le istanze degli operatori saranno invece manifestate da Antimo Caturano, presidente del Consorzio Free Services, fondatore del polo fieristico.

Tra gli altri argomenti al centro dell’attenzione della tre giorni trasportistica ci sarà anche l’annosa carenza degli autisti e varie problematiche che caratterizzano in maniera incisiva il settore della movimentazione delle merci. “Cercheremo di disegnare – spiega ancora Caturano – lo scenario completo che implica la presenza dell’autista e quella dell’imprenditore, passando per la rappresentanza politica e le associazioni di categoria. Con questa formula avremo una testimonianza di tutte le componenti della filiera, con l’obiettivo di fare sintesi e capire le priorità di chi, ogni mattina, deve fare i conti con una realtà così dinamica, per certi versi, e statica per altri fronti. Tanti ospiti del settore sono attesi all’A1Expò – conclude – per un appuntamento dalla indiscutibile importanza sia per il comparto che per il territorio”.