Trasporti, 4 ore di sciopero: bus, metro e tram fermi nelle grandi città fino al pomeriggio

Possibili disagi stamani nelle grandi citta’ per il servizio di trasporto pubblico per lo sciopero nazionale di 4 ore proclamato dal sindacato Faisa Confail. A Roma i mezzi saranno a rischio dalle 8,30 alle 12,30, a Milano dalle 8,45 alle 12,45, a Napoli dalle 11 alle 15. La protesta, spiega il sindacato degli autoferrotranvieri, e’ stata indetta “contro l’indisponibilita’ delle associazioni datoriali a un ormai improcrastinabile confronto per gli adeguamenti essenziali da inserire nel contratto collettivo nazionale di lavoro”. A Roma (e in tutto il Lazio) la mobilitazione potra’ avere effetti dalle 8,30 alle 12,30 sulla rete Atac, sui bus periferici gestiti dalla Roma Tpl e sulla Cotral. Il personale delle linee Metromare (ex Roma-Lido) e Roma-Viterbo garantira’ il servizio fino alle 8,30 e dalle 12,30. Nel corso dell’agitazione, non sara’ garantito il servizio delle biglietterie Atac; i parcheggi di scambio resteranno aperti. Il servizio delle biglietterie online non subira’ alcuna interruzione. A Napoli l’Anm, la societa’ che gestisce i trasporti pubblici in citta’, ha fatto sapere che lo sciopero si svolgera’ dalle 11 alle 15, senza fasce di garanzia per gli utenti. A Catania la fascia oraria interessata dallo sciopero sara’ quella tra le 12 e le 16, a Rimini il servizio non sara’ garantito dalle 9 alle 13.