Trasporti, 53 nuovi bus per la flotta Anm

La flotta bus Anm al servizio dei cittadini, si arricchisce da questa settimana di nuovi automezzi. Lo rende noto l’azienda di trasporto di Napoli attraverso un comunicato. I primi ad arrivare 13 minibus che saranno consegnati nei prossimi giorni. I nuovi mezzi sono stati acquistati attraverso un cofinanziamento che prevede la copertura del 70% da parte della Regione Campania e del 30% da parte di Anm. I minibus in arrivo sono mezzi della lunghezza di sette metri, prodotti da Iveco, dotati di aria condizionata, con motore euro 6 e perfetti per muoversi agilmente nel traffico cittadino. La particolare disposizione dei posti a sedere li rende molto adatti anche al periodo del covid19, visto che in condizioni normali possono trasportare 40 passeggeri ma ora la capienza arriva a 20. I bus, dopo una veloce formazione del personale alla guida, dai primi giorni di luglio saranno utilizzati su tre linee: la C63 che collega Ponti Rossi, Capodimonte e Piazza Dante, le linee 178 e 678 che servono l’area nord di Napoli, collegando Piscinola, Frullone e Secondigliano. Nei prossimi mesi, Anm prevede anche di riprendere la circolazione su tratte che tradizionalmente erano servite dai vecchi “pollicini”, utilizzando appunto i nuovi minibus. “Prosegue, per questo lotto grazie al cofinanziamento Regione Campania – Anm, un lavoro di rinnovamento della flotta di autobus – spiega Nicola Pascale, Amministratore Unico di Anm – per fornire un servizio sempre piu’ adatto alle esigenze di mobilita’ della citta’. I nuovi mezzi hanno motori poco inquinanti e potranno a breve consentirci di riprendere la circolazione su alcuni tratti nei vicoli di Napoli. Uno dei nuovi minibus potrebbe presto consentirci di riattivare la linea al servizio di Marechiaro”. I 13 minibus, informa la nota, sono la prima parte di una fornitura che prevede anche 40 nuovi bus Citymood: i primi 11 sono in arrivo nelle prossime settimane. “Stiamo rinnovando la flotta di Anm su ferro e su gomma – spiega l’assessore ai trasporti e vicesindaco di Napoli Enrico Panini – puntando sui collegamenti che semplifichino la vita dei cittadini e, in prospettiva, dei turisti che stanno gia’ tornando. I nuovi minibus sono smart, comodi e adatti ai nuovi concetti della mobilita’ urbana, che sta cambiando. In piu’ guardiamo alla tutela del nostro ambiente, sostituendo mezzi vecchi con bus che hanno un impatto molto minore sull’inquinamento cittadino”. Intanto Anm sta aggiornando la circolazione degli Alibus, seguendo il ritmo di avanzamento dei collegamenti aerei sull’aeroporto di Capodichino. Da domani, 1 luglio, l’Alibus partira’ ogni venti minuti.