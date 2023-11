Trasporti a Napoli, Anm ed Eav prorogheranno gli orari dei mezzi pubblici a Natale e Capodanno

Il 29 novembre, presso la sede dell’Unione Industriali di Napoli si è tenuto un primo incontro tra i rappresentanti di ANM, EAV e le OO.SS finalizzato all’organizzazione dei servizi di trasporto per i giorni 24, 25, 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024.

L’obiettivo è stato quello di prorogare i servizi di mobilità offerti ai cittadini che in assenza di accordo sarebbero terminati alle ore 19 i giorni delle vigilie e alle 13:30 il 25 dicembre 2023 ed il 1° gennaio 2024.

Infatti l’accordo prevede erogazione del servizio nei giorni del 24 e del 31 dicembre fino alle ore 20 e nelle giornate del 25 dicembre e del 1° gennaio 2024 la ripresa del servizio a partire dalle ore 16 e fino alle 23,30.

Inoltre sono previsti successivi tavoli di confronto tra le Aziende e le OO.SS per definire ulteriori specifiche modalità di erogazione del servizio, tecniche e di sicurezza , che siano coerenti con le esigenze di mobilità dei cittadini e di partecipazione agli eventi calendarizzati per il periodo delle festività in piena sicurezza.