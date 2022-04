Trasporti: a Napoli “Bluexperience”, il salone della mobilità sostenibile

Si chiama ‘Bluexperience’ il primo salone del Centro Sud Italia dedicato alla mobilità sostenibile, in programma nella Mostra d’Oltremare di Napoli da venerdì 10 a domenica 12 giugno. Tra gli obiettivi degli organizzatori, l’evento è firmato Action Events, il creare un appuntamento annuale che possa fare da trait d’union tra aziende e istituzioni, con nuove opportunità di business, e sensibilizzare e avvicinare il pubblico all’uso dei nuovi veicoli a zero o ridotte emissioni di CO2 fornendo informazioni sui vantaggi economici e ambientali delle scelte ‘green’. Un intero padiglione della Mostra d’Oltremare sarà dedicato ai brand automobilistici di auto a motore elettrico, protagonisti della nuova mobilità, o ibridi con i diversi tipi di alimentazione a motore micro, mild hybrid, full e plug-in. Un’area dedicata alle due ruote elettriche e ai più recenti veicoli leggeri per la città come bici elettriche, monopattini, hoverboard, skateboard, segway e monowheel. Non mancheranno le novità relative a società di servizi per le infrastrutture automobilistiche, car sharing, ricambi e assistenza e aftermarket in generale. A ‘Bluexperience’ anche un’area B2C aperta ai privati e un’area B2B dedicata alle aziende, alle presenze istituzionali e agli operatori di settore che parteciperanno al convegno nazionale sul tema “Mobilità sostenibile e rivoluzione tecnologica nel settore dei trasporti”. Gli spazi esterni della fiera saranno dedicati, invece, ai test drive.