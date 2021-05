Trasporti, a Napoli martedì 1° giugno raffica di scioperi. Tram, bus e metro: le ore in cui sarà garantito il servizio

Martedì primo giugno sciopero del trasporto pubblico locale con tre azioni proclamate dalle organizzazioni sindacali. Così in una nota dell’Azienda napoletana mobilità-Anm. Nel dettaglio, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Uglfna hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore per il rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri. La seconda azione di sciopero, sempre di 24 ore, è stata indetta da Fit-Cisl, Faisa Cisal, Orsa per “organizzazione e carichi di lavoro personale L1, manutenzione funicolari, cambio turni operatori d’esercizio, mancanza del consiglio di disciplina”. La terza azione di protesta di 8 ore è proclamata da Filt-Cgil, Uiltrasporti, Uglfna hanno proclamato la terza azione di sciopero di 8 ore per “organizzazione del lavoro e problematiche turni, corresponsione del Premio di risultato (Pdr) 2017, 2018, 2019, 2020, approvvigionamento titoli di viaggio e vestiario aziendale”.

L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

– linee di superficie: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero

– metro Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:35 e da Garibaldi ore 07:15. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola e da Garibaldi ore 09:15. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:05 e da Garibaldi ore 17:45. L’ultima corsa serale da Piscinola e da Garibaldi è garantita alle ore 19:45

– funicolari Chiaia, Centrale e Montesanto: ultima corsa del mattino garantita alle ore 09:20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17:00. Ultima corsa serale ore 19:50

– impianto di Mergellina chiuso. Attivo servizio navetta 621 (segue fasce garanzia bus).

Info e aggiornamenti: Contact center Anm al numero verde 800 639525 e profili social media anmnapoli facebook e twitter attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 6:30 alle ore 20:00 | Anmpoint stazioni metro e funicolari.