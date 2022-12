Trasporti, Air Campania: In arrivo 100 assunzioni e nuovi bus

L’azienda regionale di trasporto pubblico locale Air Campania assume 100 nuovi operatori d’esercizio. Ad accoglierli nel loro primo giorno di lavoro il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, il presidente della Commissione regionale Trasporti, Luca Cascone e l’Amministratore Unico del gruppo Air, Anthony Acconcia. Il piano di consolidamento aziendale, che mira ad ottimizzare i servizi, tenuto conto delle accresciute esigenze di mobilità su scala regionale, è stato presentato oggi presso l’Autostazione di Avellino. Grazie al fondo regionale per i lavoratori del TPL, nel 2022 sono stati 104 i dipendenti di AIR che hanno optato per l’accesso anticipato alla pensione. Questo ha consentito all’azienda regionale di procedere allo scorrimento della graduatoria di merito del concorso pubblico e alla chiamata di 100 nuovi operatori d’esercizio. “Il fattore chiave per l’innovazione è il capitale umano. Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo creato nuova occupazione per circa 400 unità. Solo nel 2022 abbiamo assunto 150 dipendenti. Un risultato che è stato reso possibile grazie al piano di incentivo all’esodo, del valore di 3.5 milioni, attuato dalla Regione Campania su impulso del Presidente De Luca. Una misura per supportare i processi di revisione dei modelli organizzativi delle aziende del TPL, che ha consentito di ringiovanire il personale in servizio. Fondo confermato anche per il 2023 e questo ci permetterà di procedere ad un nuovo piano di assunzioni di circa 250 unità. Questo significherà che procederemo, con un piano triennale, allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento per poi procedere al bando di un nuovo concorso”, ha dichiarato l’Amministratore Unico, Anthony Acconcia.