Trasporti, autobus ad alta sostenibilità: incentivi MIt per 50 milioni di euro

Ammontano aa favore dell’da parte delle imprese di trasporto di persone.Tali impresepossono prenotare, tramite la piattaforma raggiungibile all’indirizzo, un incentivo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, per acquistare, anche mediante locazione finanziaria e patto di riservato dominio, autobus ad alta sostenibilità.L’importo complessivo del contributo ammonta a 50 mln di euro complessivi per le diverse categorie. Gli incentivi sono rivolti a investimenti oggetto di contratto concluso o di proposta ricevuta dall’impresa a decorrere dal 21 ottobre 2022 e sono determinati a seconda della tipologia di investimento, nei limiti di cui all’articolo 3, D.M. n. 222 del 15 luglio 2022.Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un autobus dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di un autobus di classe inferiore ad euro VI, può essere riconosciuto un aumento dell’incentivo.