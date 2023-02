Trasporti, Bassolino: La mobilità a Napoli è un bollettino di guerra

“La mobilità a Napoli è un quotidiano bollettino di guerra. Girando per la città e parlando con diverse persone si è quasi storditi dalle tante emergenze che attanagliano il nostro sistema trasportistico. Tuttavia la terza città d’Italia non può semplicemente tamponare le emergenze”. Lo scrive sui social il consigliere comunale di Napoli, Antonio Bassolino, già presidente della Giunta regionale della Campania. Per Bassolino “serve un altro passo, e più chiarezza verso i cittadini che hanno diritto di sapere cosa sta succedendo: dai lavori della funicolare di Chiaia chiusa da quasi sei mesi, alla messa in servizio dei treni della Linea 1, ai ricorrenti problemi di Circumvesuviana e linee flegree, fino alla imminente chiusura di diverse stazioni del metrò per lavori di rifacimento degli impianti. Tutto si tiene se c’è visione d’insieme ma tutto diventa assurdo se si procede a compartimenti stagni, se troppi cittadini restano a piedi o intrappolati in un traffico ormai fuori controllo”. “Torno a chiedere di nuovo un consiglio comunale monotematico sulla mobilità partenopea: ormai – conclude – non è più rinviabile ed è doveroso farlo, per chiarire alla comunità lo stato reale dei fatti”.