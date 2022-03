Trasporti, c’è l’avviso per l’esodo incentivato dei dipendenti campani di Air, Eav e Ctp

E’ stato pubblicato l’avviso di incentivazione all’esodo riservato ai lavoratori delle società del trasporto pubblico della Regione Campania, Air Campania ed Eav, e della società Ctp. “Un passo in avanti – si legge in una nota – per il ringiovanimento del personale in servizio nelle aziende, dopo l’approvazione della legge regionale 3/2022 sulla riforma del Tpl e sistemi di mobilità della Regione Campania, che consente l’assorbimento dei dipendenti e il passaggio delle tratte da Ctp ad Air e Eav, e la delibera di settimana scorsa della Giunta regionale, su iniziativa del presidente De Luca, che ha individuato le risorse finanziarie”. Sarà Air Campania a gestire le procedure di incentivo all’esodo, che riguardano i dipendenti in forza alle tre società e che interessano i lavoratori di età compresa tra i 62 ed i 66 anni, sia del settore gomma sia del settore ferro, che su base volontaria aderiranno all’avviso pubblico. “Un processo – aggiunge la nota – a cui si è giunti grazie anche agli accordi sottoscritti presso l’Assessorato regionale al Lavoro tra le società di Tpl e le organizzazioni sindacali, che all’unanimità hanno ravvisato la necessità di una revisione e razionalizzazione dei modelli organizzativi aziendali con l’obiettivo di adeguare i costi e la sostenibilità economica, alla luce del mutato contesto socio economico”.