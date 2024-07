Trasporti, da Assoutenti appello al Garante per bloccare gli scioperi estivi

La commissione di garanzia sugli scioperi deve intervenire per vietare qualsiasi sciopero nel settore dei trasporti pubblici in tutto il periodo delle partenze estive. È la posizione di Assoutenti, che commenta così lo sciopero nazionale dei treni del 6 e 7 luglio. “La protesta indetta dai lavoratori nel pieno del periodo estivo, quando milioni di cittadini si spostano in treno, sta causando enormi disagi all’utenza, coinvolgendo i turisti stranieri del tutto ignari della mobilitazione – afferma il presidente Gabriele Melluso – non contestiamo le sacrosante ragioni dei lavoratori, anzi sosteniamo le loro istanze che vengono disattese da troppi anni, ma indire scioperi proprio quando i cittadini utilizzano i treni per raggiungere le località di villeggiatura ha come unica conseguenza quella di arrecare un danno enorme, anche economico, alla collettività”.