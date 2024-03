Trasporti, da stasera treni a rischio su sciopero sindacati autonomi

Roma, 23 mar. (askanews) – Quello appena iniziato si prospetta come un weekend complicato per chi viaggia in treno. Da stasera alle 21 e fino alla stessa ora di domani inizierà infatti uno sciopero dei dipendenti delle aziende che svolgono attività di trasporto ferroviario. L’agitazione è stata proclamata da alcune sigle sindacali autonome come Cub Trasporti e il Sindacato generale di base, che manifestano per il diritto allo sciopero e il rinnovo contrattuale.

Italo ha pubblicato sul proprio sito la lista dei treni garantiti, mentre Trenitalia in una nota ha fatto sapere che gli scioperi nazionali potrebbero avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia. Anche la società del gruppo Fs invita i passeggeri ad informarsi prima di recarsi in stazione sullo stato del proprio treni attraverso l’app o la sezione Infomobilità del sito web.