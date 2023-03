La Metro linea 2 di Napoli è ferma da questa mattina all’alba per l’investimento di una persona tra le stazioni di Mergellina e piazza Amedeo. Disagi per i viaggiatori diretti a Campi Flegrei o nell’area orientale di Napoli in direzione San Giovanni a Teduccio. Sono in corso indagini.

Il portale Infomobilità di Trenitalia, che gestisce la linea, informa che è attivo il servizio sostitutivo con bus tra Napoli San Giovanni Barra e Napoli Centrale.