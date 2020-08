Trasporti, Governo annuncia progetto per alta velocità tra Salerno e Palermo

Il vice ministro dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, annuncia un progetto che prevede di portare l’alta velocità lungo la direttrice Salerno-Palermo. Un grande corridoio del Sud destinato a cambiare per sempre il sistema meridionale dei trasporti e della logistica. Un progetto prioritario rispetto all’idea del tunnel sotto lo Stretto di Messina. “Adesso la ministra De Micheli ha dato mandato alla struttura tecnica di valutare la fattibilità tecnica ed economica. Il costo del tunnel sarebbe intorno ai 5 miliardi, più o meno la stessa cifra del ponte; stavolta il dibattito sarà veloce. Il tunnel si fa solo se il progetto rientra in quelli per il Recovery Plan. Se non si sale su quel treno è finita. Il progetto non è il tunnel sullo Stretto ma l’alta velocità da Salerno a Palermo e in tutto il Sud. Entro il 2029 finiranno il tunnel che consentirà di andare da Amburgo a Copenaghen in due ore e mezza. Noi potremmo fare prima”.