Trasporti, in Campania verso l’azienda unica regionale. Dalla Giunta via libera al processo di fusione di Eav e Air

Parte oggi, con l’approvazione in giunta di una delibera sulla riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale, il progetto di un’azienda unica per la conduzione dei servizi su gomma e ferro, per la gestione dei contratti del tpl e del patrimonio infrastrutturale della Campania. Ne dà notizia la giunta regionale. Si tratta di un nuovo “modello di governance – spiegano da Palazzo Santa Lucia – volto a una gestione unitaria efficiente su tutto il territorio regionale per offrire a tutti i cittadini un servizio di trasporto pubblico locale di pari qualità”. Con la delibera approvata oggi si dà mandato agli amministratori di Eav e Air di valutare, attraverso l’avvio di un processo unitario e articolato per fasi, “la fusione tra le due aziende per dar luogo a un’unica società, definendone gli aspetti tecnici e finanziari”.