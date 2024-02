Trasporti, Legambiente: Al Sud i treni e le linee peggiori. In Molise e Calabria convogli con 22 anni di età

Nel Mezzogiorno le corse dei treni regionali e l’eta’ media dei convogli sono ancora distanti dai livelli del resto d’Italia. A rilanciare l’allarme e’ Legambiente con il report “Pendolaria”, secondo cui al Sud i treni sono piu’ vecchi, l’eta’ media dei convogli e’ di 18,1 anni, in calo rispetto a 19,2 anni del 2020 e dei 18,5 del 2021 ma ancora molto lontana dai 14,6 anni del nord. Due i casi record di “anzianita’” dei parchi rotabili: in Molise l’eta’ media e’ di 22,6 anni, in Calabria di 21,4. Non solo: ben quattro delle 12 linee ferroviarie peggiori si concentrano nel Meridione, “tra conferme e nuovi ingressi”: le ex linee circumvesuviane (142 km, ripartiti su 6 linee e 96 stazioni, che si sviluppano intorno al Vesuvio, sia lungo la direttrice costiera verso Sorrento, sia sul versante interno alle pendici del Monte Somma, fino a raggiungere Nola, Baiano e l’Agro nocerino sarnese), la linea Catania- Caltagirone-Gela, e come new entry la linea Jonica che collega Taranto e Reggio Calabria e la linea adriatica nel tratto pugliese Barletta-Trani-Bari. (AGI)Bas