Trasporti, lunedì nero per i pendolari in Campania : lavoratori in sciopero dalle 9 alle 13

Uno sciopero di quattro ore dei dipendenti Eav aderenti alla Cisl. È quello in programma domani dalla 9 alle 13, e che potrebbe creare disagi ai pendolari che si servono per i loro spostamenti dei mezzi dell’Ente autonomo Volturno, anche perché contemporaneamente è in programma pure un’agitazione nazionale di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal per il rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri. Nel caso specifico, come si legge in una nota dell’Eav, lo sciopero aziendale proclamato dalla Cisl si riferisce al “non equo trattamento per i lavoratori della circolazione (capi stazione e personale di gestione) e dell’ufficio Gtr”. Lo sciopero interesserà le linee della rete ferroviaria e i servizi automobilistici dell’azienda di trasporti: “Maggiori informazioni – l’invito di Eav – sono disponibili sul sito www.eavsrl.it alla sezione scioperi, dove è possibile consultare gli orari delle ultime partenze prima dello sciopero e quelli relativi alle prime partenze dopo l’azione di sciopero, al numero verde 800 211 388 e alla chat della pagina Facebook Eav”.