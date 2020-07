Trasporti, Metrò Napoli-Afragola: presentato lo studio alla Regione. Previsti treni driverless e tre stazioni

Dal centro di Napoli alla stazione di Afragola sulla linea dell’alta velocità, passando per l’area nord del capoluogo e per i comuni di Casavatore e Casoria, con una bretella aggiuntiva per collegare il comune di Arzano. E’ l’ambizioso progetto della linea metropolitana ribattezzata Lan (Linea Afragola Napoli e anche nota come Linea 10, il cui studio è stato presentato questa mattina nella Sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. Il tracciato individuato ha una lunghezza di 13 km sul quale vengono individuate 13 stazioni (più le 2 della bretella per Arzano) e intercetta 4 punti di interscambio con reti esistenti o di prossima realizzazione (la stazione Cavour con le linee 1 e 2 della metropolitana di Napoli, Di Vittorio con l’omonima stazione Eav, Casoria con la stazione Rfi e Afragola con la stazione sulla linea Av).

De Luca: Un progetto che cambierà il volto di mezza Campania

Un progetto “estremamente ambizioso” che “può cambiare il volto di mezza regione”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha presentato il progetto della linea 10, ribattezzata Lan (Linea Afragola-Napoli) che collegherà il centro di Napoli, e precisamente piazza Cavour, con la stazione di Afragola sulla linea dell’Alta velocità. “È uno dei progetti strategici di infrastrutturazione della Regione Campania – ha spiegato De Luca – parliamo di oltre 12 km di metropolitana da realizzare ex novo in un’area densamente abitata, probabilmente la più congestionata che abbiamo sull’intero territorio regionale”. Un dato, quest’ultimo, “che rappresenta la motivazione di questa opera ma anche la sua criticità”. Per questo, ha aggiunto De Luca, “abbiamo cercato di impostare il lavoro in maniera rigorosa per evitare di partire e fermarci per strada. Abbiamo coinvolto le amministrazioni comunali interessate, condiviso il tracciato di massima e bisognerà poi attendere la definizione del progetto definitivo ed esecutivo”. Il progetto prevede l’acquisto di 20 treni “driverless”, senza conducente, lunghi 55 metri e che potranno trasportare 430 passeggeri. Secondo le stime, la linea dovrebbe servire 7.500 passeggeri nell’ora di punta, 150mila passeggeri al giorno, 43 milioni di passeggeri all’anno. È prevista la realizzazione di stazioni contenuti e funzionali, con banchine corte (circa 60 metri). Il costo previsto dell’opera è di 1,145 miliardi di euro, con benefici quantificati in 2,3 miliardi. Conclusa la fase dello studio, partirà ora l’iter burocratico e amministrativo che, ha spiegato il presidente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale della Campania Luca Cascone, “coinvolgerà tutti, a partire dai Comuni” fino alla Conferenza dei servizi per arrivare poi al primo bando a dicembre 2021. Queste le stazioni previste: Cavour, Foria-Orto Botanico, Carlo III, Ottocalli, Leonardo Bianchi, Di Vittorio, Casavatore-San Pietro, Casoria-Casavatore, Casoria Centro, Casoria-Afragola, Afragola Garibaldi, Afragola Centro e Afragola Av.