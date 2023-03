Trasporti, mobilità e infrastrutture: le sfide del nostro tempo nell’intervista di Will a Giovannini

Di seguito la ricostruzione per sequenze dell’intervista YouTube con l’ex ministro alle Infrastrutture Enrico Giovannini nell’ambito di Will, una community di persone che guardano con passione ai grandi cambiamenti. Gli scriventi, responsabili di questo blog, Claudio Quintano e Antonella Rocca, insieme ad altri studiosi, forti dell’esperienza pluriennale nel campo della Statistica Economica e in quello della statistica ufficiale, hanno scelto di vivere e far rivivere questa immensa esperienza di un’ora, che ripercorre i lavori del Ministero intero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili.

Ad ogni traccia corrisponde un video che “cattura” un momento dell’intervista.

00:00 Intro

00:20 Un’intervista per capire come si gestisce la complessità

03:02 Il divario Nord-Sud nelle infrastrutture: come rendere i servizi accessibili a chiunque?

07:33 Quali progetti per le ferrovie del Salento?

10:13 Come affrontare le possibili tensioni sociali?

16:21 L’importanza dei dati per prendere le decisioni

19:38 Come essere elementi proattivi di cambiamento?

23:13 Come rendere più accessibile la “scelta giusta”?

31:57 Uber, Taxi e licenze: a che punto siamo?

44:22 Trasparenza e PNRR: come possiamo monitorare l’operato del Ministero?

54:28 Con il PNRR sarà “la volta buona” per le infrastrutture?