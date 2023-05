Trasporti, nasce l’Air Campania srl: aumento di capitale sociale fino a 30,5 mln

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la delibera già approvata dalla giunta che l’operazione di fusione di Air spa in Air Campania srl e la conseguente trasformazione di Air Campania srl. in società per azioni, allo scopo di adattare l’assetto organizzativo – istituzionale della società risultante dalla fusione alle nuove esigenze rappresentate e per l’effetto l’aumento di capitale sociale della società incorporante fino ad euro 30.530.385,00, lasciando invariata la quota detenuta dalla Regione Campania. L’obiettivo è quello “di predisporre una proposta di razionalizzazione del trasporto su gomma, ivi inclusa la possibilità di dar luogo ad un’unica società partecipata, L’Air si sta aprendo anche a gare fuori la Campania e “questa fusione – ha spiegato il consigliere delegato ai trasporti Luca Cascone – di rafforzarla anche sotto il profilo patrimoniale”. L’obiettivo è quello di costituire un’unica azienda regionale per il trasporto su gomma mentre per i trasporti su ferro si pensa di costituire due aziende, una per la gestione della rete e l’altra dei vettori.