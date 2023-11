Trasporti, Nuovi treni sulle linee metropolitane regionali. Brancaccio:  Centrato un obiettivo importante”

Il Direttore di Esercizio e Responsabile del Procedimento, ing. Luca Brancaccio, intervistato dalla nostra redazione, ha dichiarato: “Finalmente, abbiamo centrato un obiettivo importante nell’ambito di una procedura di gara per la fornitura di nuovi 10 treni a 6 casse con una copertura finanziaria di fondi PNRR ed altri fondi strutturali e per un importo complessivo di 100 milioni di euro.

I nuovi treni offriranno una capacità di trasporto di oltre 1200 passeggeri, un maggior comfort e un sistema di sicurezza all’avanguardia. Grande attenzione anche alle persone a ridotta mobilità e all’informazione all’utenza con impianti audio/video all’avanguardia. Il primo treno, consegnato presso il deposito di ANM, effettuerà le prime prove previste dal Ministero dei Trasporti con il supporto della casa costruttrice spagnola CAF e successivamente sarà trasferito sulla rete EAV per le prove finali di immissione in servizio nelle more del completamento delle rampe di collegamento della rete ANM con quella di EAV e della stazione di Miano previste nei prossimi mesi.

Ulteriori 3 treni saranno consegnati al termine dei test sul primo treno prototipo. Con la chiusura dell’anello metropolitano di Napoli, ANM e EAV potranno garantire un servizio di trasporto urbano ed extraurbano con treni della stessa tipologia e mettere in campo strategie comuni riducendo i costi ed aumentando l’efficienza a fronte di un maggior volume di produzione”.

“Infine, un ringraziamento agli uffici della Regione Campania per la collaborazione e la sinergia messa in atto per il reperimento delle risorse finanziarie”, conclude l’ing. Luca Brancaccio.