Trasporti, sabotaggi sulle linee dell’Alta Velocità: la ricostruzione di Fs

Due distinti atti dolosi sulla Roma – Napoli segnato alle 5.40 e sulla Roma – Firenze alle 4.30: il gruppo Fs in una nota ricostruisce la giornata che ha provocato forti disagi sulle linee ferroviarie dell’Alta Velocità. “Stamattina – è scritto nella nota – si sono verificati due atti dolosi che hanno interessato la rete ferroviaria nazionale. Uno sulla linea AV Roma – Napoli, fra Salone e Labico, è stato segnalato alle 5.40 circa. I tecnici hanno riscontrato alcuni cunicoli scoperchiati contenenti i cavi che gestiscono la circolazione ferroviaria e la bruciatura degli stessi. Dopo l’intervento e i rilievi delle Autorità, i tecnici RFI hanno permesso il ripristino dell’infrastruttura alle 13.35. Un altro sulla linea AV Roma – Firenze, fra Tiburtina e Settebagni, è stato segnalato alle 4.30 circa. I tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato alcuni cavi bruciati. Le Autorità intervenuti hanno effettuato i rilievi, terminati alle 14.30. Dopo il nulla osta, i tecnici di RFI hanno avviato l’intervento per oltre ripristino completo dell’infrastruttura che è in corso”.