Trasporti, sciopero di 4 ore, venerdì sera a rischio i collegamenti Eav

– Sciopero di quattro ore: venerdì prossimo si annunciano disagi per gli utenti che si servono dei mezzi gestiti da Eav per i loro spostamenti. Come fa sapere lo stesso Ente Autonomo Volturno, infatti, “per il giorno 27 marzo 2026 le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal hanno proclamato azione di sciopero aziendale di quattro ore dalle ore 19 alle ore 23”. Sempre l’azienda di trasporti precisa che “durante l’orario di sciopero, l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero”. Sul sito www.eavsrl.it sono presenti le ultime partenze garantite per ogni singola linea prima dell’orario fissato per lo sciopero.