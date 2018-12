Trasporti, Tirrenia inaugura i nuovi collegamenti merci Genova-Napoli e Napoli-Livorno

La compagnia di navigazione Tirrenia lancia due nuovi collegamenti merci, il Genova-Napoli e il Napoli-Livorno nell’ambito delle politiche di potenziamento delle cosiddette autostrade del mare del Gruppo Onorato. L’obiettivo – spiega una nota – è rispondere alla domanda crescente di trasporto fra il Nord e il Sud dell’Italia e viceversa, offrendo all’autotrasporto una valida e sicura alternativa al tutto-strada e garantendo quella capillarità di servizio che è condizione essenziale per il moderno mercato logistico. In fase iniziale – prosegue il comunicato – saranno impegnate su queste rotte navi ro-ro già utilizzate su rotte da e per la Sicilia che garantiranno tempi di percorrenza di 23 ore e mezza sulla tratta Genova-Napoli e di 14 ore e mezza sulla Livorno-Napoli, e performance identiche sulla rotta in direzione opposta. Da Genova le navi partiranno alla volta di Napoli alle 21,30 di mercoledì (l’arrivo è stimato alle 21 del giorno seguente alla partenza); la nave di ritorno partirà dal capoluogo partenopeo alle 12. L’arrivo a Genova è stimato alle 12,30 di venerdì. La Livorno per Napoli la partenza è stata fissata alle 6,30 del giovedì con arrivo stimato alle 21 dello stesso giorno. Il Napoli-Livorno, infine, partirà alle 13,30 del giovedì con arrivo stimato alle 3,30 di venerdì.