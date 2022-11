Trasporti, venerdì nero a Napoli. L’Anm: Garantiremo il servizio in questi orari

Venerdì nero per i trasporti a Napoli. Per quanto riguarda il trasporto pubblico urbano l’Anm informa che a causa dello sciopero di 24 ore organizzato dalla Usb-Orsa, e di 8 ore organizzato dalla Uil, ha predisposto le seguenti fasce di garanzie: per le funicolari corse fino alle ore 9,20 del mattino; e nel pomeriggio dalle 17 alle 19,50. Per i bus il servizio sarà garantito dalle 5,30 alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Per quanto riguarda la la Metro Linea 1, di mattina corse fino alle 9,12 da Piscinola e 9,16 da Garibaldi; di pomeriggio da Piscinola corse dalle 17,12 alle 19,36 e da Garibaldi dalle 17,52 alle 19,40. L’ANm avvert anche che le ultime partense saranno 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero, mentre il servizio tornerà regolare 30 minuti dopo la fine dello sciopero.