ROMA (ITALPRESS) – Mettere a confronto istituzioni e aziende, enti e associazioni, per definire un percorso per promuovere l’utilizzo di carburanti sostenibili per l’aviazione, nell’ottica della decarbonizzazione del trasporto aereo. Questo l’obiettivo di “SAF, the bet to win”, conferenza promossa da Eni, Aeroporti di Roma ed Enac.

