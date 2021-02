Trasporto aereo: Iata, brucerà cassa per 75-95 mld, prenotazioni estate -78%

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – L’industria del trasporto aereo continuerà a bruciare cassa per tutto il 2021. Lo indica la Iata aggiornando, in negativo, la previsione dello scorso novembre che, invece, prospettava un risultato positivo nel quarto trimestre dell’anno. Ma ora lo scenario cambia e la stima vede salire la forbice di perdite tra 75 e 95 miliardi rispetto ai precedenti 48 miliardi previsti. A pesare è il debole avvio del 2021: è già chiaro, sottolinea la Iata, che la prima metà del 2021 sarà peggiore delle attese e questo perchè, afferma l’associazione internazionale del trasporto aereo “i governi hanno rafforzato le misure restrittive nei viaggi come risposta alle nuove varianti del Covid-19. Le prenotazioni per l’estate, luglio-agosto, sono attualmente del 78% sotto i livelli di febbraio 2019 (la comparazione con il 2020 è distorta a causa dell’impatto del covid 19).