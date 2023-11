Trasporto aereo, il 20 novembre nuovo confronto tra Governo e compagnie

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, convoca per il 20 novembre alle 14.30 a Palazzo Piacentini il tavolo sul trasporto aereo, lungamente sollecitato dalle organizzazioni del comparto turistico. L’obiettivo – si legge in una nota del MIMT – è “proseguire il confronto sulle questioni legate all’accessibilità del servizio per gli utenti e alla competitività del settore“.

Alla riunione, prenderanno parte il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, le associazioni del settore turistico organizzato ed i rappresentanti delle compagnie aeree operanti in Italia. Lo scorso 14 settembre, intorno allo stesso tavolo, si sono seduti i rappresentati di Ita Airways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Wizz Air, Neos, Sky Alps e Volotea, delle organizzazioni delle compagnie aeree Iata, Aicalf e Ibar, delle associazioni che rappresentano i gestori degli aeroporti Assaeroporti e Aeroporti 2030, dell’associazione incaricata della gestione degli slot aeroportuali italiani Assoclearance e della rappresentanza degli handler di aviazione Assohandlers.