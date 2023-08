Trasporto aereo, lo scontro tra compagnie e Governo sul caro voli arriva a Bruxelles

Le compagnie aeree europee riunite in Airlines for Europe hanno chiesto alla Commissione Europea di intervenire contro il piano del Governo italiano per la limitazione delle tariffe aeree su alcune rotte. La richiesta inviata a Bruxelles è di “chiarire con l’Italia che questo intervento ha un impatto sul mercato del trasporto aereo libero e deregolamentato in Europa”, un invito rivolto alla Commissione in una lettera che è stata anticipata ieri dal Financial Times.

Airlines for Europe è una associazione europea di compagnie aeree di cui fanno parte Lufthansa, Air France-Klm, Ryanair e EasyJet tra gli altri. “Siamo fortemente preoccupati che se questa legge venisse adottata, potrebbe costituire un precedente e portare a un effetto domino con conseguente adozione di regolamenti simili in altri Stati membri dell’UE”, ha scritto l’amministratore delegato di A4E, Ourania Georgoutsakou, nella lettera.

Secondo Georgoutsakou, infatti, limitare le tariffe su queste rotte “violerebbe” i diritti delle compagnie aeree “di competere ove possibile, fissare i prezzi e definire i servizi come meglio credono”.

Con il decreto omnibus Asset e investimenti il governo ha preparato innanzitutto una stretta sugli algoritmi che determinano i costi delle tratte, cioè quel meccanismo in grado di intercettare l’interesse dei viaggiatori su un determinato volo comportando istantaneamente il rialzo delle tariffe. La fissazione dinamica, in base al tempo della prenotazione, sarà vietata ad alcune condizioni: se è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole e se avviene durante un picco di domanda e conduce ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200% superiore alla tariffa media del volo.

In questi casi è inoltre vietato fissare le tariffe in base alla profilazione web degli utenti o sul dispositivo usato, se questo comporta un pregiudizio economico.

Il decreto del Governo ha previsto inoltre un tetto alle tariffe aeree praticabili in continuità territoriale con oneri di servizio pubblico.

“Le misure introdotte dal ministero guidato da Urso sono infatti pienamente in linea con le direttive europee in materia di tutela dei consumatori dinanzi a fenomeni speculativi, o comunque distorsivi del mercato, come quelli denunciati negli scorsi mesi dalle Autorità di controllo per alcune tratte aeree”, si legge in una nota diffusa dal ministero delle Imprese e Made in Italy.

