Trasporto merci, la carenza di autisti spinge sulle competenze tecniche e sulla formazione

Nel trasporto merci la sfida non è solo trovare autisti, ma gestire competenze complesse. L’età media dei conducenti in Europa è di circa 47 anni, con l’Italia che mostra un quadro analogo. Cresce al contempo la domanda di profili tecnici – dalla pianificazione alla gestione dei flussi operativi – che spinge le imprese a investire in formazione e digitalizzazione. È quanto emerge da un’analisi di TP – Trasporti Pesanti (Gruppo Storti), azienda cremonese attiva nella logistica e nel trasporto merci su strada e intermodale, con circa 800 mezzi di proprietà, che monitora l’evoluzione del settore della logistica.

Carenza di autisti e squilibrio demografico

Nel dettaglio, in Europa mancano già oggi oltre 500mila conducenti professionali, una cifra che potrebbe superare il milione nei prossimi tre-cinque anni (fonti: Commissione Europea; IRU). In Italia il gap è stimato tra 20.000 e 25.000 autisti, con gli under 25 appena al 2,2% e il 45% sopra i 55 anni, mentre il fabbisogno occupazionale complessivo è pari a circa 160.000 unità nel quinquennio 2024–2028 (fonti: IRU; ANITA Confindustria). Si registra inoltre una progressiva riduzione della quota di professionisti italiani, dal 98% dei primi anni 2000 a valori oggi stimati intorno al 60% (fonte: The MediTelegraph). Nelle flotte più strutturate la componente internazionale è ormai prevalente, come indicano anche i dati interni di TP – Trasporti Pesanti.

Tecnologie e nuove professionalità

Negli ultimi anni i sistemi di trasporto intelligenti — telematica, IoT e analisi dati — hanno reso la cabina un ambiente connesso, in cui la guida si integra con attività di monitoraggio e gestione. Il nuovo autista deve padroneggiare strumenti digitali come telematica di bordo, app di pianificazione e tachigrafi evoluti. Parallelamente, si amplia il perimetro delle professionalità: pianificatori operativi, fleet manager e figure di coordinamento logistico, con competenze integrate tra operatività e gestione dei dati come previsto dal CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione 2024–2027. Secondo l’analisi di TP – Trasporti Pesanti, che ha sviluppato una funzione articolata dedicata alla pianificazione, l’integrazione tra strumenti digitali e gestione dei vincoli operativi migliora l’efficienza dei flussi, contribuendo a ridurre i chilometri a vuoto (20% in Europa, 23–25% in Italia; fonte: Osservatorio Logistics 4.0, Politecnico di Milano).

La capacità di attrarre e inserire nuova forza lavoro, insieme al crescente ricorso a conducenti provenienti da Paesi terzi, rende la gestione delle competenze sempre più strutturale per le imprese. In questa prospettiva TP – Trasporti Pesanti, ha sviluppato iniziative di formazione e inserimento professionale, tra cui l’Academy del Gruppo, realizzata in collaborazione con Enaip, con percorsi per il conseguimento di patente C, Ce e Cqc e successivo inserimento in azienda – la prima edizione si concluderà a fine aprile con l’ingresso dei primi conducenti -, oltre a programmi di tirocinio scolastico nelle sedi aziendali con attività formative sul campo.

“La carenza di autisti è solo una parte del problema: servono competenze più articolate e maggiore capacità di gestione – afferma Ulisse Albertazzi, direttore generale di Tp – Trasporti Pesanti –. La formazione è oggi una leva industriale, ed è fondamentale rafforzare il collegamento con scuole e percorsi formativi per favorire l’ingresso di nuovi conducenti e costruire un ricambio più strutturato, ampliando la base occupazionale anche attraverso una maggiore presenza femminile”.