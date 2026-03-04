Metrò regionale, Federcepi rilancia: Una regia nazionale per cambiare la mobilità in Campania

La nuova amministrazione regionale rimetta mano al progetto di Metrò regionale e lo trasformi in un vero piano industriale della mobilità campana. È la richiesta di Federcepicostruzioni, che indica nel potenziamento del trasporto su ferro la leva strutturale per migliorare la qualità della vita, ridurre la congestione e rafforzare la competitività del territorio.

“La conurbazione Napoli-Caserta è ormai un’unica grande area metropolitana, caratterizzata da assi viari saturi, un parco veicolare obsoleto e livelli di inquinamento tra i più critici d’Italia; l’unica risposta strutturale è investire con decisione nella rete ferroviaria regionale”, afferma il presidente nazionale dell’associazione, Antonio Lombardi.

Un modello S-Bahn per tutta la regione

L’idea è riprendere il progetto di “metropolitana regionale” – con treni più frequenti, orari cadenzati, nuove linee e alleggerimento delle tratte di lunga percorrenza grazie all’alta velocità – e potenziarlo in modo deciso, superando l’attuale logica della sola Linea 2.

Federcepicostruzioni propone un sistema sul modello delle linee S-Bahn dei Paesi di area tedesca: una ferrovia suburbana e metropolitana insieme, sviluppata come una ragnatela capillare su tutta la Campania, con integrazione organica tra le infrastrutture gestite da EAV e dal Gruppo Ferrovie dello Stato.

Il sistema immaginato prevede:

linee ferroviarie capaci di collegare stabilmente sobborghi e città dell’hinterland con il centro principale, attraversando spesso l’area urbana con corridoi centrali ad alta frequenza;

servizio cadenzato e ravvicinato, con pochi minuti tra un treno e l’altro nelle tratte centrali, utilizzabile come una metropolitana in città ma esteso su distanze più lunghe;

utilizzo delle stesse infrastrutture del treno pesante – binari, elettrificazione, segnalamento – con fermate relativamente ravvicinate e forte integrazione con metro, tram e autobus.

Obiettivo dichiarato: rendere più semplici e veloci gli spostamenti quotidiani casa-lavoro-studio tra area metropolitana e centro, riducendo traffico e inquinamento.

Elettrificazioni e stazioni strategiche

“Occorre trasformare il concetto di Metrò regionale in un vero progetto industriale di mobilità, con interventi coordinati su infrastrutture, materiale rotabile, stazioni e nodi di interscambio ferro-gomma”, sottolinea Lombardi.

Tra le priorità indicate:

completare rapidamente l’elettrificazione delle linee Salerno-Benevento-Avellino;

potenziare stazioni strategiche come Giugliano, oggi priva di adeguati parcheggi d’interscambio;

preservare e valorizzare collegamenti storici come la tratta verso Gragnano e Castellammare, considerate dorsali fondamentali per il tessuto produttivo e turistico locale.

Imprese, turismo e qualità dell’aria

Per Federcepicostruzioni il rafforzamento del Metrò regionale rappresenta anche una scelta di politica industriale.

Per le imprese significherebbe una mobilità più efficiente dei lavoratori e collegamenti più rapidi tra poli produttivi, retroporti, aree logistiche e centri urbani.

Per il turismo garantirebbe un accesso più semplice e sostenibile ai principali attrattori culturali, costieri e interni della Campania.

Per la mobilità interna, infine, comporterebbe una riduzione drastica dell’uso dell’auto privata, minori tempi di percorrenza e un miglioramento misurabile della qualità dell’aria nei centri urbani e nelle aree urbanizzate.

Il nodo dell’aeroporto di Salerno

Nel ragionamento rientra anche lo sviluppo dello scalo salernitano. “La vicenda dell’aeroporto di Salerno rappresenta in modo emblematico il nodo irrisolto delle politiche infrastrutturali nel Mezzogiorno: abbiamo le opere, ma non sempre abbiamo la regia”, osserva Lombardi.

Uno scalo collocato a ridosso di una linea ferroviaria nazionale e raggiungibile in circa un’ora dal cuore di Napoli può configurarsi, secondo l’associazione, come secondo aeroporto dell’area metropolitana partenopea. Senza un’integrazione piena e strutturale con un sistema ferroviario regionale moderno, cadenzato e affidabile, tuttavia, questa potenzialità rischia di restare “inespresso valore”.

“Integrare lo scalo con il Metrò regionale significa costruire un corridoio infrastrutturale strategico tra Napoli, la Piana del Sele, il Cilento, la Basilicata e la Calabria. Significa ridisegnare la mobilità del Sud in chiave intermodale, sostenibile e competitiva, rafforzando la funzione logistica, turistica e produttiva di un’area che può diventare piattaforma naturale del Mediterraneo”, aggiunge.

La richiesta al Ministero

Secondo Federcepicostruzioni solo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può assumere il ruolo di regista delle politiche infrastrutturali territoriali, coordinando in modo organico Regione Campania, RFI, EAV ed enti locali.

L’associazione chiede di superare frammentazioni e sovrapposizioni istituendo una cabina di regia permanente con cronoprogramma vincolante, priorità definite e monitoraggio costante degli interventi, a partire dai cantieri già avviati sulla Linea 2 e dagli interventi di elettrificazione e potenziamento delle linee interne.

“Il treno è un mezzo antico che oggi rappresenta la risposta più moderna alle criticità ambientali e alla congestione viaria”, conclude Lombardi. “Come filiera delle costruzioni siamo pronti a fare la nostra parte nella progettazione e realizzazione delle opere necessarie. Ma serve una guida nazionale forte, capace di tenere insieme visione e attuazione. Un Metrò regionale capillare non è solo un’infrastruttura: è una scelta strategica di politica industriale, ambientale e territoriale che produce benefici concreti per cittadini, imprese e turismo”.