Trasporto via mare di farmaci e campioni biologici, a Napoli nasce Pharmarine e punta alla leadership

L’ingegnere napoletano Giovanni Ronga, ceo di Media Medica, prima agenzia di marketing sanitario in Italia, annuncia il lancio di Pharmarine, una nuova e ambiziosa impresa dedicata al trasporto marittimo di farmaci e campioni biologici attraverso mezzi e rotte di navigazione dedicate. Partendo da Napoli, cuore pulsante del Mediterraneo, Ronga ha avviato questa iniziativa attraverso l’acquisizione e la modifica di una piccola flotta di imbarcazioni composta da 3 unità, progettate per assicurare consegne rapide e sicure verso tutte le isole del Tirreno e del Mediterraneo. “Con Pharmarine vogliamo dare vita a un nuovo standard nel trasporto marittimo specializzato, garantendo affidabilità e velocità nella consegna di farmaci e campioni biologici, essenziali per la salute delle persone e per il funzionamento delle strutture sanitarie. Credo fermamente che un trasporto rapido e sicuro sia cruciale, soprattutto per le comunità insulari” afferma Giovanni Ronga, ceo di Pharmarine. A 42 anni, l’ingegner Ronga si distingue come giovane armatore, proprietario unico di Pharmarine, e per la sua visione innovativa in un settore di nicchia ma strategico. Supportato dal consiglio di armatori esperti, ha deciso di intraprendere questo percorso senza soci, per mantenere il pieno controllo strategico e operativo del progetto. Le imbarcazioni, appositamente sviluppate e modificate, sono state progettate per rispondere alle esigenze di una distribuzione sicura e rapida di farmaci e materiali biologici sensibili con l’ausilio di particolari giroscopi. L’obiettivo di Pharmarine è ben delineato: diventare la prima società specializzata in questo segmento di mercato, affermandosi come punto di riferimento per il trasporto marittimo sanitario nell’intero bacino del Mediterraneo. Con il suo entusiasmo e la sua ambizione, Giovanni Ronga si propone di rivoluzionare il trasporto sanitario marittimo, avviando una nuova era per il settore.