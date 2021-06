Travaglia (ceo Nestlé Italia): ‘Dato cibo non salutare di Ft ingannevole’

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – Il dato del 60% indicato dal documento citato dal Financial Times circa prodotti non salutari di Nestlé “é completamente misleading”dato che non comprende un ulteriore 50% dei prodotti del marchio quali caffé, cibo per cani e gatti e alimenti per bambini: la precisazione giunge dal presidente e ceo di Nestlé Italia e Malta Marco Travaglia che indica come “il numero corretto è meno del 30% del nostro portafoglio che sarebbe ‘non sano’: di fatto sono categorie come cioccolato e gelati, per natura categorie ‘indulgent’ (cibi ‘golosi’ n.d.r.) su cui noi stavamo facendo una riflessione e su cui dobbiamo continuare a lavorare”.