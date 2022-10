(Adnkronos) – Un alpinista è morto questo pomeriggio in località Frasassi nell’anconetano. L’uomo era in cordata con altri amici quando è stato colpito in pieno da una frana di sassi. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino con l’elisoccorso, ma per l’uomo, morto sul colpo, non c’è stato nulla da fare. Trasferita in ospedale, invece, una donna rimasta ferita.