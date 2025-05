Tre Allegri Ragazzi Morti live a Salerno: il 27 giugno arriva il rock mascherato al Limen Festival

La band più iconica della scena alternativa italiana fa tappa in Campania con un live attesissimo: i Tre Allegri Ragazzi Morti saranno protagonisti sul palco del Limen Festival a Salerno, per una serata che promette energia pura, travestimenti e rock’n’roll inconfondibile.

Il concerto rientra nel tour estivo 2025 della band, partito il 24 maggio da Roma nell’ambito dell’ARF! Festival del Fumetto, con un live gratuito alla Città dell’Altra Economia. Da lì, i TARM stanno attraversando l’Italia da nord a sud, calcando i palchi dei maggiori festival musicali estivi, portando con sé la loro miscela esplosiva di musica, arte visiva e narrazione.

Il live di Salerno segna una tappa centrale nel tour, poco prima della data salentina al Castello Volante di Corigliano d’Otranto (LE), e conferma l’attenzione del gruppo per il Sud e per il suo pubblico fedele. Davide Toffolo, frontman della band nonché fumettista di culto, continua a unire suono e immaginario grafico: anche in questa tournée, alcune tappe ospitano la collezione itinerante di TARM Fan Art, con opere realizzate dai fan che negli anni hanno reinterpretato l’estetica del gruppo.

Non mancheranno, nel concerto salernitano, brani storici del repertorio come La faccia della luna, Signorina Primavolta, Occhi bassi e tracce dell’ultimo album Garage Pordenone (2024), a conferma della vitalità e del continuo rinnovamento della band nata nei primi anni Novanta.

I Tre Allegri Ragazzi Morti si confermano così un’anomalia felice del rock italiano: mascherati, indipendenti, visionari, capaci di costruire un ponte tra musica, illustrazione e cultura popolare, restando sempre fedeli a loro stessi.

Biglietti e aggiornamenti sul tour sono disponibili su https://linktr.ee/latempestaconcerti.

Per info: www.treallegriragazzimorti.it