Tre Comuni, tra progetti pilota civicratici

Ci troviamo di fronte a tre comuni commissariati e a tre Progetti Pilota Civicratici che porteranno un radicale cambiamento.

Abbiamo un Capoluogo di Provincia, Salerno, che tenta di resistere al commissariamento, ma senza argomenti validi, in sostanza chiede solo una proroga, senza entrare nel merito, vale a dire che non si era ottemperato a un ordinamento per la partecipazione dei cittadini a tutte le sfere della “cosa pubblica” .

Gli altri due comuni Villaricca e Sassano, hanno in definitiva accettato l’insediamento, il quale è avvenuto, siamo a buon punto.

Mi concederete di fare un riferimento al sesto punto degli ordinamenti che si stanno varando, vale a dire:

6. collegamento formale, regolamentare e istituzionale del comune alla Macroregione Mediterranea.

Questo punto è il più nuovo della nostra piattaforma, si guarda con apertura, a fronte alta, verso il futuro, alle strategie macroregionali europee.

Proprio qualche giorno fa la SVIMEZ ci ha dato le anticipazioni del suo rapporto annuale, due milioni di giovani meridionali lasciano le nostre terre, è ricominciata l’emigrazione di massa, questo non è accettabile, mezzo stivale, isole comprese, sono in recessione, occorre darci una strategia di sviluppo macroregionale mediterranea ed europea.

Che questa strategia venga varata con un atto di un potere monocratico è un simbolo di efficienza, efficacia e tempestività del nostro sistema.

Mentre le politiche governative non hanno progetti, invece da noi, dal basso, con metodo “bottom up”, si varano le strategie di sviluppo, attraverso i poteri sostitutivi del Difensore Civico presso la Regione Campania, questa è una innovazione istituzionale significativa , degna di un Progetto Pilota Civicratico.

In sostanza, se questi tre Progetti Pilota Civicratici, “vanno in porto”, per usare un gergo marinaresco mediterraneo, si possono replicare “n” volte in tutti i comuni della Campania.

Se questo non è un protagonismo diffuso della società civile di natura rivoluzionario, non vedo quali iniziative sono oggi in campo nel mondo.

Abbiamo costruito un metodo che farà scuola ovunque a livello internazionale.

P.P.