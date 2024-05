Tre Golfi Sailing Week, che spettacolo al largo di Sorrento: tempo ideale per le regate

Giornata gloriosa di vento, sole e onda formata nel Golfo di Napoli per le prime due prove inshore del Campionato Europeo IMA Maxi 2024, organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia di Napoli in collaborazione con l’International Maxi Association, Rolex Official Timepiece e Loro Piana. La flotta dei 20 Maxi, tra i più veloci e tecnologici del mondo, si è data battaglia con condizioni per loro ideali, che hanno messo a dura prova le capacità degli interi equipaggi, perché oggi eseguire bene le manovre era essenziale, e non riuscirci è costato parecchio a più di un team.

La prima prova è partita con vento sui 13-15 nodi da sud-ovest; dopo una brevissima attesa in acqua, la flotta è partita con una partenza regolare alla volta della boa di bolina posizionata in direzione dell’isola di Capri. L’inconfondibile sagoma dell’isola ha fatto da sfondo ad un meraviglioso spettacolo di incroci e avvicendamenti in testa: la prima a girare la boa è stata V di Karel Komarek con il presidente di North Sails, Ken Read, alla tattica, ma qualcosa è andato storto con la drizza del gennaker che è caduto in acqua causando il ritiro di uno dei tre Wallycento della flotta dalla prova. Un altro Wallycento, Galateia di Chris Flowers/David Leuschen, ha tagliato per primo la linea di arrivo in tempo reale, ma il primo dopo il calcolo dei compensi è stato l’ex Mini Maxi 72 Bellamente di Hap Fauth, con lo skipper di Coppa America Terry Hutchinson alla tattica.

“Cha giornata meravigliosa qui a Sorrento, due prove a bastone con ‘champagne sailing conditions’, è stato davvero divertente – ha commentato a fine giornata Terry Hutchinson -. Il team si è comportato molto bene, abbiamo fatto due belle partenze, siamo andati molto bene si di bolina che di poppa, i tailer ci hanno fatto andare davvero veloce. Una giornata di grande successo, una giornata memorabile, non avevo mai regatato prima a Sorrento, e dopo la lunga con condizioni di vento leggero, sono stato molto contento di oggi e non vedo l’ora di tornare in acqua domani”.

Condizioni molto simili anche nella seconda prova, un richiamo individuale e qualche altro problema di manovre, che su Jolt di Peter Harrison (ex Cannonball), con un pozzetto che comprende fuoriclassi del carico di Michele Ivaldi, Hamish Pepper e la leggenda locale ed ex skipper di Luna Rossa, Francesco De Angelis (socio del CRVI), è costata un piccolo incidente ad un membro dell’equipaggio ed il ritiro dalla prova. Il migliore è stato ancora Bellamente, seguito da Jethou e dal Campione Europeo IMA Maxi in carica, North Star di Peter Dubens, con il due volte campione olimpico classe 470 Nick Rogers alla tattica. “Abbiamo appena concluso una giornata fantastica qui a Sorrento, 15 nodi di vento, spruzzi e grande competizione. Abbiamo disputato due ottime regate, siamo molto contenti, domani altre due prove, questa volta costiere. Apprezziamo molto la competizione tra gli ex-72, che sono meravigliosi in queste condizioni”.

Il primo della classifica provvisoria dopo tre prove è ancora lo Swan 65 di Giuseppe Puttini, Shirlaf, con alla tattica Gabriele Bruni. Oggi si torna in acqua per due prove costiere con prima partenza alle 11. E stasera è anche in programma il prestigioso Crew Dinner all’Hotel Resort Le Axidie di Vico Equense con 17 chef stellati, al quale sono invitati tutti gli equipaggi.

